Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
;
5
ID: 33539
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer Immeuble d’angle Appartement ״דירת סבתה״ 104m2 au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facile 115m2 Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes Orientations Très calme À deux pas de la plage 2 eme étage Pas d’ascenseur, miklat Possibilité de parking en face Prix : 5.000.000₪ Très beau potentiel avec très belle hauteur sous plafonds A ne pas rater!

Tel-Aviv, Israël
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem residence
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem residence
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem residence
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem residence
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem residence
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem residence
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem residence
Jérusalem, Israël
depuis
$2,571
En plein centre ville de Jerusalem ,dans un immeuble de standing , 3 pieces de 75 m2 avec 2 salles de bains . tres belle vue sur la veille ville . tres beau lobby avec gardien 24/24 , salle de sport , piscine ,et Jacuzzi
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Hadera, Israël
depuis
$1,06M
BZH Nouvelle opportunité : Maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison spacieuse, avec son agréable jardin dans le quartier Nissan, calme et apprécié des familles francophones ! Ses atouts : - Maison de 5.5 pièce…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
À vendre en exclusivité, dans le quartier de Nahalat Yitzhak, au 4 rue Binyamini, rue calme et centrale, dans un immeuble bien entretenu, au premier étage, d'une superficie brute d'environ 102 m², appartement de 4 pièces, spacieux et confortable, une douche et 2 WC, eau chaude 24h/24 et 7j/7…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
