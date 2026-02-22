Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer
Immeuble d’angle
Appartement ״דירת סבתה״
104m2 au cadastre
Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facile 115m2
Vue totalement dégagée
Très lumineux
Toutes Orientations
Très calme
À deux pas de la plage
2 eme étage
Pas d’ascenseur, miklat
Possibilité de parking en face
Prix : 5.000.000₪
Très beau potentiel avec très belle hauteur sous plafonds
A ne pas rater!
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
