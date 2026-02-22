Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Penthouse exceptionnel et rare de 176m² de terrasse avec rooftop de 32m² rue Shabazi en plein coeur de Neve Tzedek !
Niveau inférieur : 3 chambres confortables dont une suite parentale avec balcon privatif de 5 m², 2 salles de bain modernes et un petit salon intime.
Niveau supérieur : un superbe rooftop de 32 m², idéal pour des moments de détente ou de réception, avec une vue dégagée sur Tel-Aviv.
L’appartement bénéficie en outre de 2 places de parking privées, un atout exceptionnel dans ce secteur historique.
Un bien unique qui conjugue luxe moderne et charme intemporel, parfait pour une résidence de prestige ou un investissement patrimonial au cœur de Neve Tzedek.
