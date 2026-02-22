  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !

Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !

Hadera, Israël
$1,06M
10
ID: 33531
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Nouvelle opportunité : Maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison spacieuse, avec son agréable jardin dans le quartier Nissan, calme et apprécié des familles francophones ! Ses atouts : - Maison de 5.5 pièces de 165 m², - Terrain de 250 m², - Grande pièce de réception, - Une chambre sécurisée au rez-de-chaussée, - 3 chambres supplémentaires avec de beaux volumes à l'étage, - Dressing et coin buanderie, - Place de parking, - Titre de propriété enregistré au cadatre, - Quartier traditionaliste proche des synagogues et des écoles, - Proche des axes autoroutiers 6, 9 et à 20 minutes en voiture de la mer. Une maison agréable, agrémentée de son jardin et sa terrasse ensoleillée ! Environnement verdoyant, un havre de paix pour une vie de famille sereine. Contactez-nous Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

