Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !

BZH
Nouvelle opportunité : Maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison spacieuse, avec son agréable jardin dans le quartier Nissan, calme et apprécié des familles francophones !
Ses atouts :
- Maison de 5.5 pièces de 165 m²,
- Terrain de 250 m²,
- Grande pièce de réception,
- Une chambre sécurisée au rez-de-chaussée,
- 3 chambres supplémentaires avec de beaux volumes à l'étage,
- Dressing et coin buanderie,
- Place de parking,
- Titre de propriété enregistré au cadatre,
- Quartier traditionaliste proche des synagogues et des écoles,
- Proche des axes autoroutiers 6, 9 et à 20 minutes en voiture de la mer.
Une maison agréable, agrémentée de son jardin et sa terrasse ensoleillée !
Environnement verdoyant, un havre de paix pour une vie de famille sereine.
Contactez-nous Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Licence professionnelle 313736
Hadera, Israël
