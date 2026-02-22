  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  Quartier résidentiel Shimon perez - 4 pieces dans nouveau quartier

Quartier résidentiel Shimon perez - 4 pieces dans nouveau quartier

Nahariya, Israël
$579,975
ID: 33472
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Situé dans le nouveau quartier Shimon Peres à Nahariya, cet appartement spacieux de 4 pièces d’environ 120 m² offre un séjour lumineux avec balcon à vue dégagée. À proximité du centre commercial Arena, de la gare et des espaces verts.

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
