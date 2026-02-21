Quartier résidentiel Duplex Élégant au nord ancien de tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
20/02/2026
$2,11M
07/06/2025
$1,89M
;
3
ID: 26308
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans le quartier prisé du Nord ancien, à l’extrémité nord de la rue Sokolov — à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports — découvrez un magnifique duplex 4 pièces à vendre : 100 m² + 20 m² de terrasse ensoleillée À l’étage principal : salon spacieux, cuisine moderne, WC invités, et grande terrasse de 20 m² orientée façade À l’étage inférieur : 3 chambres dont une suite parentale, abri sécurisé, salle de bains et un espace bureau ou coin famille Venez découvrir la vue, l’ambiance, et le rythme unique du Nord ancien de Tel Aviv !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Sur la belle et pastorale rue Caspi avec vue panoramique sur la vieille ville. Entrée privée, 2 terrasses succah + toit privé et un ascenseur privé à chaque étage, rénové avec grand potentiel
penthouse 4 pcs seul a l'etage 30m2 de terrasse souccah 2 parking immeuble de dimri
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroi…
