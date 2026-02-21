  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bien agencé

Quartier résidentiel Bien agencé

Ascalon, Israël
depuis
$642,675
20/02/2026
$642,675
16/03/2025
$612,362
24/02/2025
$614,106
;
7
Laisser une demande
ID: 25156
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

penthouse 4 pcs seul a l'etage 30m2 de terrasse souccah 2 parking immeuble de dimri

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$642,675
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Ce magnifique 4P, au 19ème étage d'un immeuble neuf, est situé à l'aplomb de la station de tramway, qui le relie en quelques minutes au centre-ville. Situé à Kiryat Moché, prisée pour ses institutions, son dynamisme et le cachet d'un ancien quartier. Chauffage au sol, Mamad, suite parentale,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
Villa indépendante a vendre a Ashdod de 1996 280m2 habitable sur un terrain de 510 m2 avec potentiel énorme pour l'acheteur qui veut faire des travaux et en faire un diamant
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$423,225
appartement 3 pcs vue mer imprenable refais a neuf idéal pour investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller