  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod

Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod

Ashdod, Israël
$843,315
6
ID: 33502
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement 4 pièces a Ashdod "Youd Bet", dans un petit immeuble de 5 étages au calme, mais a 2 pas de toutes commodités. Très bien entretenu, salle de bain refaite récemment, terrasse, climatisation, parking privé, ascenseur....

Ashdod, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble avec ascenseur
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$783,750
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$623,865
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
