Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv

  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv

Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
$1,19M
ID: 33731
Dernière actualisation: 20/02/2026

    Israël
    District de Tel-Aviv
    Tel Aviv Subdistrict
    Tel-Aviv

Situé rue Molcho, en plein Neve Tzedek, ses boutiques, son charme et son ambiance, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain agréable, à proximité immédiate des commerces, cafés, transports en commun et de toutes les commodités du quotidien. La rue Molcho est appréciée pour son calme résidentiel, tout en restant à quelques minutes des axes principaux de la ville. Description du bien Appartement 2 pièces d’une surface de 54 m², situé au 1er étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur, miklat à proximité immédiate. L’appartement est très lumineux et a fait l’objet d’une rénovation complète, offrant des prestations modernes et un agencement fonctionnel, idéal aussi bien pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement locatif. Caractéristiques principales • 2 pièces • 54 m² • 1er étage • Sans ascenseur • Entièrement rénové • Lumineux • Quartier central et recherché Excellent investissement que ce soit en résidentiel ou en vue de location logue durée (loyer estimé a 10-11.000NIS/mois) ou AirbnB (loyer 15-18.000NIS/mois) Prix : 3 800 000 NIS

Tel-Aviv, Israël
