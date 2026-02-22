  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
;
20
Laisser une demande
ID: 33507
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

La perle rare !! Appartement 5 pièces a vendre a la Marina avec vue imprenable sur la mer d"Ashdod au 7eme étage. Un parking et une cave de 8 m2 viennent compléter ce bien d'une valeur sure . A 2 pas de la plage, de la synagogue a proximité immédiate des cafés et restaurant ainsi que d'un supermarché. Résidence de standing avec salle de sport, hammam, sauna... 2 ascenseurs dont un de shabat. Un appartement particulièrement agréable a vivre avec une vue panoramique sur la mer

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$940,500
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L’appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d’environ 10 m² chacun. L’appartement …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Nahariya, Israël
depuis
$956,175
Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pieces en rez-de-jardin aux volumes rares : env. 200 m² habitables et 170 m² de jardin exposé sud-ouest Calme, luxe et intimité garantis A quelques min à pied du centre-ville, de la gare, des commerces
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$705,375
T5 spacieux Barnea Avec cave adjacent
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller