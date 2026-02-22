Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Appartement toit / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo
5 pièces | 4ᵉ étage sur 4 | 180 m²
À vendre directement par le propriétaire, au cœur de Tel Aviv, dans une rue calme et recherchée : un appartement toit duplex de 5 pièces.
115 m² construits + 65 m² de toit-terrasse.
Un appartement superbe et lumineux, proche des lieux les plus prisés de la ville tout en restant calme et familial.
Situé au 4ᵉ et dernier étage, unique appartement sur l’étage.
Vue urbaine dégagée depuis le rooftop.
Caractéristiques supplémentaires :
Mamad (pièce sécurisée)
Parking souterrain
Cave souterraine
Climatisation centrale
3 salles de bains / toilettes
Fenêtres double vitrage
Volets électriques dans tout l’appartement
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour