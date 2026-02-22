Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
$3,14M
ID: 33553
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement toit / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 pièces | 4ᵉ étage sur 4 | 180 m² À vendre directement par le propriétaire, au cœur de Tel Aviv, dans une rue calme et recherchée : un appartement toit duplex de 5 pièces. 115 m² construits + 65 m² de toit-terrasse. Un appartement superbe et lumineux, proche des lieux les plus prisés de la ville tout en restant calme et familial. Situé au 4ᵉ et dernier étage, unique appartement sur l’étage. Vue urbaine dégagée depuis le rooftop. Caractéristiques supplémentaires : Mamad (pièce sécurisée) Parking souterrain Cave souterraine Climatisation centrale 3 salles de bains / toilettes Fenêtres double vitrage Volets électriques dans tout l’appartement

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
