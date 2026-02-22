  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !

Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !

Hadera, Israël
depuis
$954,608
;
7
ID: 33534
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

BZH Vous rêvez d’un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, apprécié des francophones. Caractéristiques : - Appartement de 5 pièces, - Superficie de 130 m² environ, - Terrasse XL de 45 m² avec vue dégagée panoramique ! - Au 26 ème étage, avec ascenseur de Shabbat, - Belle pièce à vivre lumineuse avec une grande baie vitrée, - Superbe cuisine meublée sur mesure avec un grand bar, - 4 chambres, dont une pièce sécurisée et une incroyable suite parentale avec un grand dressing, - Lobby, 4 ascenseurs, - 2 places de parking souterrain ! Situé au-dessus d’un centre commercial, avec un supermarché, des magasins, restaurants, et le centre médical francophone de Hadera. A quelques minutes à pied des communautés francophones et à 12 minutes en voiture environ du bord de mer. Exceptionnel ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Hadera, Israël
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Ascalon, Israël
depuis
$862,125
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Quartier résidentiel Particulier
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,608
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
À VENDRE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PIÈCES À FLORENTIN 109 m² + 63 m² de terrasse 2 chambres 1 salle de bain, 2 toilettes Duplex penthouse Finitions haut de gamme Parking Immeuble neuf Ce magnifique duplex orienté sud-ouest offre un cadre de vie exceptionnel avec un accès direct par ascenseur à l’…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Jérusalem, Israël
depuis
$2,508
En plein centre ville de Jérusalem dans le nouveau quartier Kiriat Alehoum a 2 mn a pied du cinema city . face au gan saker , tres beau 3 pieces de 89 m2 avec balcon; belle vue , tres beau sejour remplie de soleil 2 salles de bain , cave et parking libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Investi
Quartier résidentiel Investi
Quartier résidentiel Investi
Quartier résidentiel Investi
Quartier résidentiel Investi
Afficher tout Quartier résidentiel Investi
Quartier résidentiel Investi
Ascalon, Israël
depuis
$1,16M
GRAND 5 PIECES AVEC 30M2 DE TERRASSE ET 175 M2 HABITABLE VUE PARTIEL MER ONT PENSER A CHAQUES DETAILS ENDROIT CENTRALE
Agence
Immobilier.co.il
