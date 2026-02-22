  1. Realting.com
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac

Ascalon, Israël
depuis
$799,425
;
8
ID: 33434
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

dans un petit immeuble de 4 etages , un penthouse duplex de 138m2 habitable + 48m2 de terrasse, tres belle cusine, cave et 2 parkings

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

