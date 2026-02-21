Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
$2,41M
ID: 33830
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Jérusalem
  Région
    Jerusalem Subdistrict
  Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse de rêve, au 24ème étage, 140 mètres carrés construits et 25 mètres carrés de terrase supplémentaire avec piscine privée, vue panoramique, 5 pièces, luxueuse suite parentale, chauffage au sol, dans un immeuble de luxe avec salle de sport dans l'immeuble, pièces lumineuses avec vitrines, cuisine de luxe moderne, mamad, ascenseur Chabbat, parking couvert et cav. Dans le quartier central et recherché d'Arnona.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

