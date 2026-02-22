  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Tel-Aviv, Israël
$987,525
ID: 33575
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

Vente exclusive | Ruelle Micha, Vieux Nord, Calme et Vue sur Frontière Dans un immeuble classé, typique de Tel Aviv, au 2ème étage, un bel appartement 2 pièces lumineux et bien conservé. Surface habitable d'environ 60 m² + terrasse ensoleillée d'environ 7 m². L'appartement, baigné de lumière, offre un fort potentiel. Double exposition. Situé dans une ruelle calme et bucolique, à quelques minutes à pied de la mer, de la rue Dizengoff et du centre-ville animé.

Tel-Aviv, Israël
Tel-Aviv, Israël
Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Raanana, Israël
depuis
$987,525
Appartement de 4 pieces avec mamad . 2 salles de bains. terrasse de 12 m2 . 4 eme etage. cuisine moderne. Proche de tous les commerces
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Centre-ville de HaNevi'im. Immeuble boutique idéal pour investissement (loué 10 000 shekels) ou pour y vivre. 3 pièces, 70 m², 3e étage avec ascenseur, balcon soucca de 10 m². Parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
À vendre – Appartement 4 pièces en rez-de-jardin à Ashdod Situé dans une résidence calme et bien entretenue, à proximité immédiate des parcs, écoles, synagogues et commerces, cet appartement de 4 pièces a été entièrement rénové avec goût et matériaux de qualité. Il offre une surface habita…
