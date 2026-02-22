  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina

$2,60M
ID: 33451
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Immeuble et appartement de 4 pieces neuf. situe au 2eme etage tres lumineux avec une orientation sud ouest. Impasse proche du kikar hamedina

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

