Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer

Ascalon, Israël
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

a la marina d'ashkelon, dans l'immeuble Ferreron, a 50 metres du bord de mer, appartement 2 pieces dans residence avec piscine tres bon produit a l'investissement ou pied a terre

Ascalon, Israël
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral.
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Park HaYam, Netanya, à deux pas de la mer. Appartement neuf de 102 m² + terrasse 14 m², 10ᵉ étage, 4 pièces. Projet Electra, tour moderne de 30 étages. Parking + cave, entrée immédiate. Quartier familial, proche commerces, écoles et plages. Prix en baisse : 3 050 000 ₪ (prix promoteur 3 …
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,98M
Ramat gan . Quartier residentiel. Maison renovee de 7 pieces avec mamad ET unite separee de 2 pieces. ( peut etre louee separement)
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,818
À louer plein Centre ville dans un immeuble boutique neuf promoteur dans le luxueux projet Karden à Aggripas 6 . Un très beau deux pièces entièrement meublé et équipé venez juste avec vos valises . De plus l'appartement dispose d'un balcon qui donne sur une rue calme et piétonne . Climatisat…
