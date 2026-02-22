  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
;
8
ID: 33583
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Holyland – Quartier en pleine rénovation urbaine, avec construction de commerces, synagogues et parcs modernisés ! Penthouse de luxe dans un immeuble avec lobby prestigieux, salle de sport et 3 ascenseurs Shabbat. 5 pièces (possibilité facile de passer à 7), 243 m² habitables + 180 m² de terrasses Soukka – soit 423 m² au total, avec une vue panoramique ouverte et verdoyante sur Jérusalem. Immense salon avec cuisine américaine moderne, marbre dans tout l’appartement, vrai parquet dans les chambres. Suite parentale spacieuse de 25 m²+, avec dressing, salle de bain et terrasse privée avec vue. 4 expositions, Mamad, climatisation centrale… 3 places de parking et 2 caves. Un bien rare pour les connaisseurs qui savent se projeter et voir loin !

Jérusalem, Israël
