  4. Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
;
9
ID: 33569
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, dans le quartier de Nahalat Yitzhak, au 4 rue Binyamini, rue calme et centrale, dans un immeuble bien entretenu, au premier étage, d'une superficie brute d'environ 102 m², appartement de 4 pièces, spacieux et confortable, une douche et 2 WC, eau chaude 24h/24 et 7j/7 et chauffage au sol en hiver, ascenseur accessible, abri dans l'immeuble, et parking partagé pour les résidents.

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Rdj 4 p barnea
Ascalon, Israël
depuis
$642,675
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Raanana, Israël
depuis
$2,31M
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Quartier résidentiel Quartier city un duplex 4 pièces
Ascalon, Israël
depuis
$523,545
Jérusalem, Israël
depuis
$1,301
Studio luxueux pour une personne 1 piece et demi 25 m carre 1 balcon au premier etage Entierement meuble remis a neuf Le loyer comprend toutes les charges (arnona,eau, electricite et internet) offre exceptionnelle a saisir rapidement
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
À VENDRE – TEL AVIV | Rue Karl Netter, proche de l’hôtel Norman Dans un immeuble magnifique, découvrez ce superbe appartement de 3 pièces : • 74 m² habitables + 13 m² de terrasse • 2 chambres confortables • 2 salles de bains modernes • Ascenseur et grand cellier • Place de parking incluse …
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre de Tel Aviv, à proximité immédiate de la plage Gordon et de la promenade, cet appartement allie confort moderne, emplacement recherché et prestations de qualité. La rue Ranak bénéficie d’un environnement résidentiel calme tout en étant…
Immobilier.co.il
