Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
;
4
ID: 33422
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Découvrez une entité de 3 bureaux en très bon état, située dans l’immeuble prisé Beit HaShnav, au 12 rue Beit HaDfus, au 3e étage avec ascenseur. Un espace fonctionnel et agréable comprenant une kitchenette, une zone toilettes, une belle luminosité et une atmosphère calme propice à la productivité. Idéal pour professions libérales, cabinet médical, comptables, consultants ou petite structure à la recherche d’un espace professionnel clé en main. ???? Loyer : 8 500 ₪ / mois ???? Disponible immédiatement ???? À deux pas des commerces, cafés et restaurants de Givat Shaul. Une belle opportunité dans un secteur dynamique et stratégique de Jérusalem

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

