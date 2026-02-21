  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Hauts plafonds

Quartier résidentiel Hauts plafonds

Ascalon, Israël
depuis
$1,25M
20/02/2026
$1,25M
27/02/2025
$1,19M
27/02/2025
$1,20M
;
7
Laisser une demande
ID: 25191
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

villa avec sous sol habitable comme un t2 beau jardin grenier amenager de 50m2 barnea a deux min de la sortie de la ville

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un appartement récemment construit, idéalement situé, à quelques pas de la plage et du centre-ville dynamique de tel aviv.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Vous regardez
Quartier résidentiel Hauts plafonds
Ascalon, Israël
depuis
$1,25M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Apartment for sale in Arnona, rue Ravadim, apartment with character, 3.5 rooms, 86 square meters, ground floor, exit to the yard, separate unit 20 square meters registered as a storage
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$9,09M
Superficie intérieure : 290 m² 4 chambres à coucher 3 salles de bains complètes Entièrement rénové et meublé avec goût Situé au 4ᵉ étage Toit-terrasse privé de 135 m² Terrasse de 30 m² offrant une vue imprenable Situé dans un quartier calme et agréa
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller