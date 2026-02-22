Quartier résidentiel A 50 metres du lac

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
$561,165
10
ID: 33702
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

dans le quartier de agamim a 50 metres du lac, dans un bel immeuble recent appartement 4 pieces spacieux et investi avec cave adjacente,

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$467,115
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Quartier résidentiel Special investisseur!
Nahariya, Israël
depuis
$311,933
Quartier résidentiel Un 3 pieces à la marina a ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$423,225
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,724
LOCATION Jérusalem, Centre ville : Rue Yaffo proche ben Yeouda, petit immeuble neuf, lobby, ascenseurs : appartement 2 pièces meublé entièrement, spacieux, balcon, salle de bain / douche, buanderie . Faibles charges . Benchetrit Immobilier 054.390.86.89
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier Rehavia, emplacement central. 4 pièces 100 mètres carrés, appartement avec beaucoup de potentiel, très spacieux, 4 directions, balcon, soucca et parking
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$940,500
En plein cœur du centre ville, proche du tramway et à 10 min de la mamilla à pied : petit immeuble neuf de 3 étages avec lobby, ascenseurs de chabbat, et superbe patio verdoyant ! Appartement 2 pièces 58m2 + balcon Soucca, très lumineux, spacieux, entièrement agencé et meublé par une archit…
Immobilier.co.il
