  2. Israël
  3. Jérusalem
Quartier résidentiel A ne pas manquer !

Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
;
4
ID: 33859
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Moshava Germanit, rue Emek Refaim, belle opportunité pour les investisseurs au cœur de'un quartier prestigieux. appartement 2 pieces, surface :de 43 m² au cadastre2 , spacieuse et agréable. 2ème étage (sans ascenseur).. Appartement lumineux avec une vue dégagée sur verdure.. Immeuble style avec potentiel de TAMA.

