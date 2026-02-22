  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine

Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$808,830
;
5
Laisser une demande
ID: 33615
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Au cœur du quartier recherché de Florentine, dans une rue en plein renouveau urbain et à proximité immédiate des cafés, restaurants, transports et du futur métro, découvrez cet appartement idéal pour vivre ou investir. Caractéristiques du bien • 2 pièces • Terrasse de 17m²permettant de profiter de l’extérieur • 3eme étage avec ascenseur • Appartement rénové très lumineux • Calme, donnant à l’arrière du bâtiment • Plan fonctionnel et agréable Le quartier Florentine est l’un des plus dynamiques de Tel Aviv, prisé par les jeunes actifs, artistes et investisseurs, offrant une forte demande locative et un cadre de vie authentique. PRIX 2.580.000NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,32M
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$808,830
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Déc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
À vendre, Jérusalem, Har-homa ! Pépite véritable, Penthouse en Rez-de chaussée, 6 pièces 135 m2 sur un seul niveau + belle terrasse souccah aménagée de 25 m2, et toit électrique toit terrasse de 100 m2, incluant 2 unités de logement. Rue pittoresque calme et sans issue, vue sur la vallée et…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$172
Place de parking a louer dans un emplacement ideal Situe en plein centre ville - Rue Agripas
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller