  4. Quartier résidentiel Beau rez de jardin

Nahariya, Israël
depuis
$1,505
ID: 33586
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Beau Rez-de Jardin 4/5 pieces Il a tout Balcon, jardin, mmd, cave, parking Quartier résidentiel a 15mn a pied du centre ville Références sérieuses demandées

Nahariya, Israël
