Quartier résidentiel Penthouse near baka

Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
;
Quartier résidentiel Penthouse near baka
1
ID: 33692
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

La piste Baka. Penthouse 206m2 +50m2 terrasse, gymnase, grotte, asc-chabbat, stationnement. 9500000 sh. Livraison 3 ans.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Quartier résidentiel Penthouse near baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
