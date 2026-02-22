  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
;
10
ID: 33561
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! Un bien unique, exclusif et rare. Située dans une rue calme et bucolique des ruelles de Yehuda Maccabi, à deux pas du parc Hayarkon, en pleine campagne, un spectaculaire penthouse en duplex, baigné de lumière, réparti sur deux niveaux avec ascenseur desservant les deux étages. Dans un immeuble de standing de seulement 4 appartements. Au niveau inférieur, 119 m² habitables, auxquels s'ajoutent un balcon ouvert de 21 m² à l'avant. Et une terrasse ensoleillée de 12 m² à l'arrière. (Possibilité d'aménager 3 chambres spacieuses) Véritable séjour spacieux Suite parentale luxueuse + Salle de bains principale. À l'étage, un séjour de 32 m² comprenant une salle de bains, une kitchenette et une chambre. Et un toit-terrasse panoramique de 91 m² offrant une vue dégagée. L'appartement dispose de 2 places de parking (en enfilade). L'appartement est entretenu et rénové avec soin, avec des prestations haut de gamme : Électricité intelligente Chauffage au sol, Parquet.

Autres complexes
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Herzliya, Israël
depuis
$16,46M
La Résidence Zamenhof est une propriété extraordinaire qui incarne la confidentialité, le luxe et le confort au plus haut niveau. Située dans le quartier paisible et pastoral de Herzliya B, à proximité du prestigieux Kfar Shmaryahu, elle bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des qu…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Déc…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$554,895
EXCEPTIONNEL vue mer eternelle premiere ligne face mer petit immeuble de 3 etages appartement 3 pieces de 60m2 + 20m2 de terrasse tres bon produit pour une alya face a la mer, ou investissement a long therme ou rbnb
Agence
Immobilier.co.il
