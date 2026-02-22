  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Tel-Aviv, Israël
$1,53M
ID: 33428
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre dans le quartier de Bavli 20, rue Herzog Au 10e étage d'un immeuble bien entretenu. Vue dégagée et luminosité exceptionnelle. 4 pièces de 117 m² pouvant être transformées en 5. Une suite parentale et de nombreux rangements. Séjour très spacieux, idéal pour une famille. Triple ventilation. Eau chaude 24h/24 et 7j/7. Piece securisee à l'étage et un autre miklat au sous-sol. Place de parking dans le parking commun.

Localisation sur la carte

