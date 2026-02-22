Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin
Situé rue Gruzenberg, à seulement quelques pas du marché, de la plage et des lieux les plus vibrants de Tel Aviv, ce penthouse rare offre un mélange parfait de luxe, de confort et d’emplacement privilégié.
Détails du bien :
3 pièces (2 chambres — dont une pièce sécurisée Mamad + salon)
2 salles de bain
4ᵉ étage avec ascenseur
92.2 m² intérieur
28.2 m² de terrasse ensoleillée
83.3 m² de rooftop privé
2 places de parking privées (système robotisé)
Espace rooftop :
Jacuzzi privé
Cuisine extérieure & espace BBQ
Un espace extérieur parfait pour recevoir, se détendre et profiter de la vue sur la ville.
Prix : 10,500,000 ₪
Pour une visite exclusive et plus de détails, contactez Premium Real Estate.
