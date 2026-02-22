  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim

Ascalon, Israël
depuis
$617,595
;
9
ID: 33796
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Appartement penthouse de 4 pièces dans le quartier Agamim Immeuble Y.H. Dimri, à proximité du parc Appartement unique à l'étage Surface habitable : 105 m² + balcon de 30 m² (soukkah) Magnifique appartement avec une hauteur sous plafond de 3 m, cuisine rénovée, espaces généreux, barreaux de securite transparents, climatisation centrale Appartement d'exception

