Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israël
$2,04M
4
ID: 33384
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de 4 pièces (119 m² habitables + 11 m² de terrasse ensoleillée) au 2e étage. Façade avec de larges ouvertures. Orientation : Sud et Est. Agencement optimal. (Architecte : Gidi Bar Orian). Parking souterrain. Loyer perçu pendant la construction (selon l'estimation d'un expert). Livraison prévue : Été 2028.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
