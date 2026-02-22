  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite

Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite

Ascalon, Israël
depuis
$799,425
;
5
ID: 33709
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Rez de jardin 5 pièces avec Clim central jamais habitude

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

