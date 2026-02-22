  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.

Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.

Tel-Aviv, Israël
$1,19M
5
ID: 33681
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement de 4 pièces, 77 m2 + 16 m2 de balcon, avec Mamad et parking dans la prestigieuse Tour 3 du projet GINDI qui offre des services de luxe - Accès Roof top - GYM - Piscine et beaucoup d'autres...

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Autres complexes
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Nahariya, Israël
depuis
$583,110
Bel appartement de 4 pièces, neuf, lumineux et spacieux. D' une superficie de 110 m², il comprend terrasse 14m2, un cellier, un parking et un ascenseur. Offrant une belle vue sur la mer, il est situé au 2ème étage d'un immeuble de 8 étages, dans le nouvel environnement résidentiel d'Akhziv
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Appartement d'exception dans le quartier Mekor Haim, proche Baka et Emek Refaim Situé au pied du Parc Hamesila, dans un immeuble boutique neuf et haut de gamme (avec lobby élégant, ascenseur de Shabbat et parking souterrain). Appartement de 4 pièces de 93m² plus balcon de 9m² où chaque déta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Afficher tout Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
À Vendre – Appartement 4 pièces exceptionnel à Ashdod, Résidence Dimri Situé au 12e étage de la résidence la plus convoitée d’Ashdod, cet appartement de 4 pièces vous séduira par ses volumes, son emplacement et sa vue mer à couper le souffle. D’une superficie impressionnante de 148 m², ave…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
