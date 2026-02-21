  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel 2 pièces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jérusalem

Quartier résidentiel 2 pièces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,195
;
10
Laisser une demande
ID: 33864
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le plus prestigieux nouveau projet du centre ville de Jérusalem , gardien 24h/24 7j/7 , lobby luxueux , piscine semi olympique, salle de sport, sauna, mikvé pour hommes et femmes, synagogue et plus . Appartement de standing neuf promoteur 2 pièces 44 mètres + 10 mètres de balcon ,cuisine de haut standing avec ilot central ,chauffage au sol, climatisation centrale signée Daikin ,salle de bain très investie cave à l'étage à proximité de l'appartement et parking privé sous terrain .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement rénové de quatre pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Special investisseur!
Nahariya, Israël
depuis
$311,933
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral.
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel 2 pièces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,195
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,76M
Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, penthouse haut de gamme avec vue dégagée à l’ouest – la mer en ligne de mire ! 5 pièces spacieuses Immense terrasse de 28 m² attenante au salon et à la suite parentale Toit privé de 50 m² avec piscine Triple exposition Grandes baies …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
dans un petit immeuble de 4 etages , un penthouse duplex de 138m2 habitable + 48m2 de terrasse, tres belle cusine, cave et 2 parkings
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Duplex de standing dans le Vieux Nord ! Dans un emplacement idéal dans le Vieux Nord, à l’extrémité nord de la rue Sokolov, à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports en commun – magnifique duplex de 4 pièces à vendre ! 100 m² habitables + grande terrasse ensol…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller