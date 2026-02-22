  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  Quartier résidentiel Affaire. prevoir renovation complete. superbe location.

Raanana, Israël
$2,16M
3
ID: 33450
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Cottage de 8.5 pieces avec un enorme potentiel. Face a un parc. rue a sens unique. Quartier calme . grand sous sol.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

