  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem

Appartement a vendre a arnona - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
;
10
ID: 33805
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement neuf dans le quartier d’Arnona 3 pièces 80 m² Balcon de 6 m² Débarras et parking Pièce sécurisée (Mamad) Suite parentale Salle de bain et toilettes Ascenseur Vue panoramique

Jérusalem, Israël
