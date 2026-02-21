Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Au cœur de Mekor Haim, entre la Mochava et Baka.
Dans le célèbre projet Quadra, ce bel appartement de 5 pièces à vendre mesure 138 m² et offre de belles prestations, avec une terrasse de 8 m² et un beau séjour agréable et spacieux.
4 chambres, plus un espace bureau.
Une belle suite parentale avec 2 salles de bains.
Double parking et cave.
la résidence dispose d un Espace SPA avec une grande piscine , salle de sport et Hamam.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour