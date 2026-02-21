  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim

Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim

Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
20/02/2026
$2,35M
13/07/2025
$2,30M
;
8
Laisser une demande
ID: 26769
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au cœur de Mekor Haim, entre la Mochava et Baka. Dans le célèbre projet Quadra, ce bel appartement de 5 pièces à vendre mesure 138 m² et offre de belles prestations, avec une terrasse de 8 m² et un beau séjour agréable et spacieux. 4 chambres, plus un espace bureau. Une belle suite parentale avec 2 salles de bains. Double parking et cave. la résidence dispose d un Espace SPA avec une grande piscine , salle de sport et Hamam.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Jérusalem, Israël
depuis
$2,508
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Duplex Élégant au nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Vous regardez
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$539,220
✨ Magnifique appartement de 4 pièces d’une superficie de 100 m² + une terrasse soukka de 12 m² ???? ???? 3e étage sur 5 ????️ Immeuble récent avec garantie constructeur de 5 ans ???? Entrée immédiate Appartement spacieux, lumineux et prêt à emménager ! Situé dans le quartier prisé Agamim, à …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Afficher tout Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Raanana, Israël
depuis
$1,72M
Charmante maison sur 2 etages. une premiere terrasse a l avant de la maison et un jardin a l arriere avec arbres fruitiers. Calme. 1er niveau : grande piece a vivre avec salon coin repas cuisine et chambre parentale donnant sur le jardin. A l etage 3 grandes chambres et coin bureau grande …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
appartement neuf 3 p magnifique vue degagee. sur les jardins terrasse de 25 m2. soukka. cote sud et ouest. 2 parkings sous terrain une cave. l appartement est loue jusqu a juillet 2026 a 6200 sh/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller