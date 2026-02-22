Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre – superbe appartement de 5 pièces situé rue Kineret à Ashdod (quartier Youd Alef). Entièrement rénové à neuf, il offre une surface de 170 m² avec deux balcons spacieux. L’appartement est climatisé et comprend un parking privé ainsi qu’une cave. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, dans un immeuble de standing comportant seulement deux appartements par étage. Proche de toutes les commodités, cet appartement allie confort, espace et emplacement idéal.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour