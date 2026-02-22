  1. Realting.com
  Israël
  Ashdod
  Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)

Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)

Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
ID: 33674
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

À vendre – superbe appartement de 5 pièces situé rue Kineret à Ashdod (quartier Youd Alef). Entièrement rénové à neuf, il offre une surface de 170 m² avec deux balcons spacieux. L’appartement est climatisé et comprend un parking privé ainsi qu’une cave. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, dans un immeuble de standing comportant seulement deux appartements par étage. Proche de toutes les commodités, cet appartement allie confort, espace et emplacement idéal.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
