Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)

À vendre – Appartement 4 pièces à Ashdod, rue Yakinton (Calaniot)
Superbe appartement de 122 m² brut (93 m² net) avec balcon de 8,5 m², situé au 6ᵉ étage d’une résidence récente et recherchée (3 ans seulement).
Orientation ouest, offrant une belle luminosité l’après-midi
Résidence moderne avec 3 ascenseurs, dont un de Shabbat
Appartement entièrement climatisé
Place de parking incluse
Idéalement situé, à proximité immédiate des commerces, des écoles, des transports en commun et de la synagogue.
Prix exceptionnel : 2 250 000 ₪ au lieu de 2 400 000 ₪. Une vraie opportunité, parfaite pour un investissement ou pour y vivre au quotidien.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
