  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)

Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)

Ashdod, Israël
depuis
$705,375
;
9
Laisser une demande
ID: 33673
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

À vendre – Appartement 4 pièces à Ashdod, rue Yakinton (Calaniot) Superbe appartement de 122 m² brut (93 m² net) avec balcon de 8,5 m², situé au 6ᵉ étage d’une résidence récente et recherchée (3 ans seulement). Orientation ouest, offrant une belle luminosité l’après-midi Résidence moderne avec 3 ascenseurs, dont un de Shabbat Appartement entièrement climatisé Place de parking incluse Idéalement situé, à proximité immédiate des commerces, des écoles, des transports en commun et de la synagogue. Prix exceptionnel : 2 250 000 ₪ au lieu de 2 400 000 ₪. Une vraie opportunité, parfaite pour un investissement ou pour y vivre au quotidien.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Jérusalem, Israël
depuis
$11,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,405
À LOUER - TOUR WHITE CITY - APPARTEMENT HAUT DE GAMME 4 PIÈCES AVEC PARKING ET TERRASSE Superficie : 135 m² + terrasse de 12 m² 4 pièces 3 chambres 2 salles de bain, 3 toilettes Meublé (option sans meubles) 1 place de parking Vue sur la mer Tour de luxe avec toutes les commodités : sp…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Appartement neuf dans le quartier d’Arnona 3 pièces 80 m² Balcon de 6 m² Débarras et parking Pièce sécurisée (Mamad) Suite parentale Salle de bain et toilettes Ascenseur Vue panoramique
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller