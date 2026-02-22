  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Appartement a vendre a arnona - jerusalem

Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem

Jérusalem, Israël
$971,850
ID: 33804
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement neuf dans le quartier d’Arnona 3 pièces 80 m² Balcon de 6 m² Débarras et parking Pièce sécurisée (Mamad) Suite parentale Salle de bain et toilettes Ascenseur Vue panoramique

