Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

  2. Israël
  3. Tel-Aviv
$2,04M
ID: 33571
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveauté exclusive à Bnei Moshe 14 6ème étage, vue dégagée, 4 pièces spacieuses, ascenseur et parking à Tabu, terrasse ensoleillée et salle commune Appartement d'environ 103 m² avec 8 m² supplémentaires de terrasse ensoleillée offrant une vue dégagée Conception et rénovation architecturales complètes (menuiseries, parquet, cuisine Ziv, moustiquaires, etc.) Lumineux, élégant et spacieux Parking individuel à Tabu et place visiteur Immeuble bien entretenu : chauffage au sol, eau chaude 24h/24 et 7j/7 mamad à l'étage et abri commun Cadre de vie et établissements scolaires de qualité à proximité

