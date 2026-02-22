  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville

Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville

Raanana, Israël
depuis
$906,015
;
4
Laisser une demande
ID: 33449
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Très lumineux 3 pièces au centre de Raanana, avec terrasse de 15 m², jolie cuisine, parking et débarras. Un produit rare à cet emplacement, idéal pour un investissement. Un bien investi à voir rapidement.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,724
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Vous regardez
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Afficher tout Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,15M
En plein cœur de la Mamilla ,et dans le fameux projet David Village Legacy , voici un tres beau 4 pièces de 120 m2 avec 13 m2 de terrasse Soucah avec un spacieux salon , tres grande suite parentale , 2 salle de bain , 3 toilette + cave et 1 place de parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$573,705
BAT YAM - Dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage et de la promenade très prisée de la ville ! Situé dans une petite rue calme – rue Jabotinsky Bel immeuble bien entretenu avec digicode et abri Appartement de 2,5 pièces d’environ 65 m² 1er étage sur 7 avec ascense…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller