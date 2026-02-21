  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca

Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$940,500
20/02/2026
$940,500
02/04/2025
$814,610
;
4
Laisser une demande
ID: 25645
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein cœur du centre ville, proche du tramway et à 10 min de la mamilla à pied : petit immeuble neuf de 3 étages avec lobby, ascenseurs de chabbat, et superbe patio verdoyant ! Appartement 2 pièces 58m2 + balcon Soucca, très lumineux, spacieux, entièrement agencé et meublé par une architecte d’intérieur, pièce sécurisée ( mamad ), climatisation centrale, chauffage radiateur, salle de bains / baignoire, parking privée .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Un appartement de rêve dans un immeuble de très haut standing en première ligne face à la mer !
Hadera, Israël
depuis
$962,445
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Jérusalem, Israël
depuis
$11,00M
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$940,500
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Spacieux appartement de 3 pièces, neuf de l'entrepreneur, emménagement dans 3 mois environ. Prestations d'hôtes très lumineuses + salle de bains et toilettes séparées. Balcon Soucca depuis le salon, l'appartement est sur l'axe ferroviaire de la rue Yemin Avot, mais fait face à un coin calme.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Dans le quartier de Kiryat Yovel, limite Ramat Denia, à 150 metres de la future ligne de Tramway de Golomb, proche de l'autoroute Begin pour sortir de la ville . A l'entrée de la rue Avraham Shteren, dans un projet neuf en construction avec livraison sous 30 mois. Dans un immeuble boutique a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Afficher tout Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Au cœur de Mekor Haim, entre la Mochava et Baka. Dans le célèbre projet Quadra, ce bel appartement de 5 pièces à vendre mesure 138 m² et offre de belles prestations, avec une terrasse de 8 m² et un beau séjour agréable et spacieux. 4 chambres, plus un espace bureau. Une belle suite parentale…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller