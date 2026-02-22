  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel À louer : phénoménal cottage neuf à ashdod – quartier youd zayin ????

Quartier résidentiel À louer : phénoménal cottage neuf à ashdod – quartier youd zayin ????

Ashdod, Israël
depuis
$6,270
;
17
ID: 33683
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

À louer : Phénoménal Cottage Neuf à Ashdod – Quartier Youd Zayin ???? ✨ Luxe – Confort – Espaces Généreux – Livraison Immédiate ! Situé dans le quartier recherché de Youd Zayin à Ashdod, ce cottage exceptionnel neuf offre une qualité de vie incomparable sur 200 m² habitables, avec 100 m² de terrasses dont une avec piscine privée, et 70 m² de sous-sol lumineux. ???? Rez-de-chaussée : Superbe terrasse de 100 m² avec piscine, idéale pour recevoir ou se détendre Séjour spacieux et lumineux avec grandes baies vitrées Cuisine haut de gamme entièrement équipée, avec matériaux de qualité Toilettes invités Porte blindée et finitions soignées ???? 1er étage : 3 chambres à coucher confortables Salle de bain moderne avec toilettes Suite parentale avec salle d’eau privative, toilettes, balcon privatif et buanderie ???? Sous-sol aménageable de 70 m² avec 2 grandes fenêtres – Idéal pour : Salle de jeux Salle de cinéma Espace bien-être (SPA) Ou possibilité de créer 2 à 3 chambres supplémentaires Climatisation centralisée | ???? 2 parkings privés | ????️ Livrable immédiatement ! Un bien rare, alliant modernité, espace et confort dans un quartier prisé ! Contactez-nous dès aujourd’hui pour organiser une visite.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$548,625
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,76M
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,29M
À vendre en exclusivité, sur le parc Yarkon au 42, rue Ussishkin immeuble rénové en 2012 appartement de 2,5 pièces, 68 m² (surface brute) exposition est-ouest, ensoleillé 3e étage, avec ascenseur immeuble avec abri enregistrement de copropriété
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Dans un immeuble neuf, rue Lilienblum, à proximité immédiate de Neve Tzedek, du boulevard Rothschild et de Nahalat Binyamin. Appartement 3 pièces, 72 m² habitables. Balcon en façade vue dégagée * Appartement lumineux, bien agencé * Séjour spacieux et ouvert sur l’extérieur. * Finitions …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,98M
une belle villa proche de la mer quartier afridr avec cave et piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
