  2. Israël
  4. Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !

Ashdod, Israël
depuis
$1,13M
10
ID: 33488
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

À vendre – Appartement 5 pièces dans une résidence neuve, rue Hadekel, face à la mer Situé dans une résidence récente et sécurisée avec gardien, cet appartement spacieux de 5 pièces offre un cadre de vie idéal face à la mer. L’appartement est neuf, lumineux et bien agencé. Il comprend un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrée, un parking souterrain privatif, ainsi que des prestations modernes et confortables. Emplacement de choix, à deux pas de la plage, des commerces, écoles et transports. Une opportunité rare d’habiter un bien de standing dans l’un des meilleurs emplacements d’Ashdod.

Ashdod, Israël
