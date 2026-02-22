  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac

Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac

Ascalon, Israël
depuis
$658,350
;
9
Laisser une demande
ID: 33377
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

appartement 5 pieces dans petit immeuble a 1 mn du lac, 1er etage, 2 terrasses, tres investi

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,88M
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$529,815
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$623,865
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,92M
Villa en Israël Ashdod quartier Youd Alef avec architecte d’intérieur 460 m2 habitable +terrain 700 Piscine 8.40 m x 4.80 m a débordement - Rez de chaussée : salon /salle à manger / cuisine moderne toute équipée / wc indépendant/ buanderie .pièce technique -1er niveau : 2 grandes chambr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Afficher tout Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Hadera, Israël
depuis
$714,780
BZH Nouvelle exclusivité chez RE/MAX Hadera, notre coup de coeur à saisir immédiatement, au sein du prestigieux projet Villa V, apprécié pour sa beauté ! Ses atouts : - Spacieux et lumineux appartement de 4 + 1 pièces, - ⁠Bel immeuble avec de la pierre, du bois et des plantes, - ⁠Etage 4/6,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller