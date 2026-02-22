Quartier résidentiel Appartement immense

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
$1,10M
10
ID: 33664
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District sud
  Région
    sous-district d'Ashkelon
  Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À vendre – Appartement d’exception à la City, Ashdod ???? Découvrez ce 5 pièces unique de 183 m², au 2 étages, offrant des volumes rares et un confort absolu. ✨ Points forts de l’appartement : • Superficie généreuse de 183 m² sur deux niveaux • Vue dégagée et agréable • Deux chambres parentales avec salle de bain séparée – comme un appartement indépendant • Cave privative • Parking dédié • Espaces vastes et lumineux • Immeuble très bien entretenu au cœur d’un quartier central et recherché ???? Localisation premium : Situé dans le centre d’Ashdod (City), à proximité immédiate des commerces, services, transports et écoles. ???? Idéal pour une grande famille recherchant espace, confort et emplacement stratégique, ou comme bien d’exception à valeur patrimoniale.

Ascalon, Israël
