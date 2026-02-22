Quartier résidentiel Appartement immense

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Appartement d’exception à la City, Ashdod ????
Découvrez ce 5 pièces unique de 183 m², au 2 étages, offrant des volumes rares et un confort absolu.
✨ Points forts de l’appartement :
• Superficie généreuse de 183 m² sur deux niveaux
• Vue dégagée et agréable
• Deux chambres parentales avec salle de bain séparée – comme un appartement indépendant
• Cave privative
• Parking dédié
• Espaces vastes et lumineux
• Immeuble très bien entretenu au cœur d’un quartier central et recherché
???? Localisation premium :
Situé dans le centre d’Ashdod (City), à proximité immédiate des commerces, services, transports et écoles.
???? Idéal pour une grande famille recherchant espace, confort et emplacement stratégique, ou comme bien d’exception à valeur patrimoniale.
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
