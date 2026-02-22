  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod

Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$736,725
;
16
ID: 33671
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Découvrez ce magnifique appartement situé sur le boulevard Tel Haï à Ashdod, offrant un cadre de vie exceptionnel et un potentiel rare sur le marché. ✔️ 3 pièces lumineux ✔️ Terrasse exceptionnelle de 100 m² avec une vue dégagée sur le boulevard ✔️ 2 chambres dont une pièce sécurisée (Mamad) ✔️ 2 douches et 2 toilettes – confort optimal pour toute la famille ✔️ Cave privée ✔️ Parking privé ✔️ Entrée immédiate Idéalement situé à proximité des commerces, synagogues, bus et services, cet appartement bénéficie d’un excellent emplacement et constitue une opportunité à ne pas manquer.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$586,245
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Ascalon, Israël
depuis
$540,788
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
À vendre – Appartement 5 pièces transformé en 4 pièces à la Marina d’Ashdod Situé dans l’un des emplacements les plus recherchés de la ville, cet appartement en front de mer offre un cadre de vie exceptionnel. Entièrement rénové avec goût, il a été repensé en 4 pièces spacieuses. Il compre…
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, sur la prestigieuse rue Dizengoff, à l’intersection des rues Jabotinsky et Bazel, l’un des secteurs les plus prisés de la ville, réputé pour ses cafés, ses boutiques et son atmosphère unique. Appartement dans un immeuble récemment rénové dans le cadre d…
Quartier résidentiel Duplex Élégant au nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Dans le quartier prisé du Nord ancien, à l’extrémité nord de la rue Sokolov — à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports — découvrez un magnifique duplex 4 pièces à vendre : 100 m² + 20 m² de terrasse ensoleillée À l’étage principal : salon spacieux, cuisine mo…
