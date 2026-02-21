  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel A louer centre ville 2 pièces

Quartier résidentiel A louer centre ville 2 pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$1,850
20/02/2026
$1,850
02/04/2025
$1,657
;
7
Laisser une demande
ID: 25627
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À louer plein Centre ville dans un immeuble boutique neuf promoteur dans le luxueux projet Karden à Aggripas 6 . Un très beau deux pièces entièrement meublé et équipé venez juste avec vos valises . De plus l'appartement dispose d'un balcon qui donne sur une rue calme et piétonne . Climatisation , chauffage au sol et espace séparé pour la buanderie . Au cœur de la ville, entre Mahané Yehouda marché typique centenaire, Nahlaot quartier piétons aux ruelles ancestrales et Ben Yehouda. Tramway au pied de l'immeuble, 5 min à pied de Mamilla et à une encablure des attractions restaurants, bars, théâtre, musée..

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem residence
Jérusalem, Israël
depuis
$2,571
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Vous regardez
Quartier résidentiel A louer centre ville 2 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,850
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
Dans le meilleur emplacement de Bat Yam, à seulement 7 minutes de Tel Aviv, à 200 mètres du tramway et à 50 mètres de la mer et de la promenade, dans le meilleur immeuble de luxe de Bat Yam, comprenant un débarras et un parking privé, une expérience de vie parfaite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Afficher tout Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Appartement recent, dans immeuble luxueux, gardien 24/24, ascenseur, terrasse (16 m2), vue sur le Mont du Temple, chauffage + climatisation, parking, calme, immediat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable
Jérusalem, Israël
depuis
$1,17M
Dans le Quartier de Bayit Vagan limitrophe Kiryat Yovel. Au pied de la nouvelle station de Tramway et des autobus. Dans une tour luxueuse neuve promoteur, avec lobby magnifique, salle de sport et parking sous terrain et 3 ascenseurs dont 2 de Shabbat . Appartement neuf ,très investi 4 pièces…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller