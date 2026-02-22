  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.

Nahariya, Israël

depuis

$312,873

Nahariya, Israël
ID: 33721
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Appartement 3 pièces au centre ville dans une immeuble très bien entretenu, au 3e et dernier étage, offrant un cadre de vie calme et agréable. Idéal comme investissement ou résidence principale.

Nahariya, Israël
