  Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel

Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
;
2
ID: 33538
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer Immeuble d’angle Appartement ״דירת סבתה״ 104m2 au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facile 115m2 Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes Orientations Très calme À deux pas de la plage 2 eme étage Pas d’ascenseur, miklat Possibilité de parking en face Prix : 5.000.000₪ Très beau potentiel avec très belle hauteur sous plafonds A ne pas rater!

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Quartier résidentiel Luxueux
Quartier résidentiel Luxueux
Ascalon, Israël
depuis
$1,11M
penthouse rare sur ashkelon avec piscine 150m2habitable 150m2 de terrasse immeuble neuf petit immeuble
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
À vendre – Appartement 2 pièces , Tel Aviv Quartier : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Surface : 46 m² Étage : 5 sur 5 avec ascenseur Prix : 3,600,000 ₪ Découvrez cet appartement 2 pièces situé au cœur vibrant de Tel Aviv, à l’angle de Nahalat Binyamin et Gruzenberg. Installé dans un immeuble cl…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté à vendre en exclusivité ! Situé au 46, rue Yehoshua Ben Nun À proximité du prestigieux complexe de Bâle Dans un immeuble en cours de rénovation (Tama 1) Actuellement propriété du groupe Ohana. Un magnifique appartement de 2 pièces de 66 m² sera disponible (3 pièces possibles) Au 1…
Agence
Immobilier.co.il
